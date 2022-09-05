Нового премьер-министр Великобритании сравнивают с Маргарет Тэтчер 2 Тарас Загородний

5.09.2022, 20:10

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Лиз Трасс

Фото: Jamie Lorriman / The Telegraph

Преемница Бориса Джонсона и новый премьер-министр Великобритании существенно усложнит жизнь РФ.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и заменит на этом посту, пожалуй, самого большого друга Украины в Европе – Бориса Джонсона.

Украине этих перемен опасаться не стоит, потому что такая преемница Джонсона – это большой плюс для украинцев: Лиз Трасс будет даже более радикальной, чем Борис Джонсон. Об этом говорит хотя бы тот факт, что она всегда делала достаточно жесткие заявления абсолютно недипломатического характера о России, ее действиях и власти.

Кроме того, что очень важно, Трасс знакома с обстановкой в Украине, поскольку является выходцем из нынешнего кабинета министров, ей ничего не нужно пояснять, вводить в курс дела. В британском кабинете министров было только два таких человека – Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Можно ожидать, что помощь Украине со стороны Великобритании при Лиз Трасс ощутимо увеличится. В Британии и раньше были настроены решительно, даже говорили, что им следует готовиться к войне с Россией, теперь эта позиция лишь укрепится.

Британия активно поддерживает и помогает переобучать украинскую армию. Фактически она является ведущим центром по перестроению ВСУ в армию нового формата. Если сейчас британцы переобучают 10 тысяч украинцев, то, скорее всего, этот процесс растянется и продолжится после нашей победы. Таким образом, Британия будет архитектором новой украинской армии, которая будет построена по натовскому образцу.

Так что от Лиз Трасс следует ожидать увеличения поддержки Украины.

Россияне старались, «качали» Джонсона через британскую прессу, ведь в Великобритании очень сильны их позиции, россиян там достаточно. Некий господин Лебедев – там лорд, даже в Палате лордов заседает. Русские владеют большой частью прессы Британии, которая достаточно жестко 2мочила» Джонсона после того, как он занял проукраинскую позицию. Но Москве это не помогло.

В итоге на место Бориса Джонсона пришла Лиз Трасс – еще больший «ястреб», нежели был Джонсон.

Лиз Трасс часто сравнивают с Маргарет Тэтчер, и это очень хорошая аналогия, потому что Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль и Рональд Рейган пришли к власти на Западе как раз на фоне агрессии Советского Союза против Афганистана. Иными словами, тогда к власти пришли более радикальные люди, которые, в конце концов, помогли похоронить Советский Союз. Сейчас может произойти нечто подобное.

Кроме того, позиция Британии существенно влияет на Вашингтон, ведь у них особые отношения. Благодаря этому Британия дожимает американцев в те моменты, когда они начинают колебаться.

Подчеркиваю, военная помощь Украине при Лиз Трасс, скорее всего, будет увеличена. Этому будет способствовать несколько факторов. Прежде всего, то, что уже много украинских военнослужащих обучены, и Украина показывает хорошую динамику в контрнаступлении, доказывая, что она способна проводить подобные операции. Значит, делают вывод в Британии и США, Украине можно помогать. Если бы украинская армия увязла в позиционных боях и не могла бы ничего сделать, это бы серьезно раскачивало наших союзников и вселяло бы в них сомнения. А когда Украина стала показывать результат, ей будут активнее помогать.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что жизнь России после прихода к власти в Британии Лиз Трасс только усложнится. Даже если русские раскачивали Джонсона, они сами себе сделали хуже, поскольку теперь позиция Британии в отношении России будет еще более жесткой, чем раньше.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для «Главреда»

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