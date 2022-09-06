ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага 6.09.2022, 4:57

Украинцы каждый день героически сражаются с оккупантами.

Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 5 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК «Юг» полковника Владислава Назарова.

Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:

- Удар по базе оккупантов в Херсонском районе;

- Уничтожение скопления техники в районе Новой Каховки;

- В базирование россиян в районе Раденск - Большие Ко

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