ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага
- 6.09.2022, 4:57
Украинцы каждый день героически сражаются с оккупантами.
Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 5 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК «Юг» полковника Владислава Назарова.
Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:
- Удар по базе оккупантов в Херсонском районе;
- Уничтожение скопления техники в районе Новой Каховки;
- В базирование россиян в районе Раденск - Большие Ко