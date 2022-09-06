ВСУ нанесли новый удар по оккупантам в районе Чернобаевки 3 6.09.2022, 7:34

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Стало также известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Вечером 5 сентября защитники атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Отмечается, что в районе Чернобаевки слышны взрывы.

«Прожарка русни не останавливается», - указывают военные.

Кроме этого, добавили, что стало известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.

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