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ВСУ нанесли новый удар по оккупантам в районе Чернобаевки

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  • 6.09.2022, 7:34
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ВСУ нанесли новый удар по оккупантам в районе Чернобаевки

Стало также известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Вечером 5 сентября защитники атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Отмечается, что в районе Чернобаевки слышны взрывы.

«Прожарка русни не останавливается», - указывают военные.

Кроме этого, добавили, что стало известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.

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