ВСУ нанесли новый удар по оккупантам в районе Чернобаевки

ВСУ нанесли новый удар по оккупантам в районе Чернобаевки3
- 6.09.2022, 7:34
- 2,854
Стало также известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.
Украинские военные продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Вечером 5 сентября защитники атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.
Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
Отмечается, что в районе Чернобаевки слышны взрывы.
«Прожарка русни не останавливается», - указывают военные.
Кроме этого, добавили, что стало известно о точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.