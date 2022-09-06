Кадыров передумал уходить в отставку и не хочет даже в «отпуск» 6.09.2022, 7:42

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни троллит Путина и российских чиновников?

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров продолжит и дальше руководить республикой. Он решил «побить рекорд».

Он передумал уходить с должности, на которой находится уже 15 лет, после того, как узнал, что есть чиновники, управляющие регионами более 25 лет, написал в Телеграмм-канале.

«Рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому я решил пойти на побитие. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», – заявил Кадыров.

Руководитель Чечни отказался даже от кратковременного отпуска, заявив, что отдыхать «некогда».

«Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом на Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», – написал он.

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