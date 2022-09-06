ВСУ начали наступление сразу на нескольких направлениях: врага ждут «сюрпризы»1
- 6.09.2022, 8:16
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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.
Об украинском контрнаступлении он рассказал в интервью для телеканала ABC.
«Это очень сложная война. Мы вернем нашу территорию», — сказал Зеленский.
Президент добавил, что освобождение Украины — это сложная задача, которая зависит не только от украинской стороны. При этом Зеленский подчеркнул, что деоккупация произойдет и это только вопрос времени.
«Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине… Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед», — добавил глава государства.
Он отказался уточнить, где еще наступают украинские войска, чтобы не раскрывать «сюрприз для оккупантов». Зеленский по-прежнему заявил, что Киев не уступит ни одной украинской территории.