Вадим Кабанчук: Мы готовимся к освобождению Беларуси 4 6.09.2022, 8:44

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Бойцы полка Калиновского имеют сценарий изменений в нашей стране.

Существуют ли варианты, по которым беларусские воины придут из-за границы и свергнут режим?

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского по-прежнему не видят другого пути изменений в Беларуси, как только свергнут диктатора. Об этом рассказывает гость программы «План: Б» на «Белсате» Вадим Кабанчук, заместитель командира полка имени Калиновского:

«То, что мы говорили в начале войны, то мы и продолжаем думать. Более того, мы к этому готовимся. Если бы в нашем видении был другой сценарий изменений в Беларуси, мы бы на этом не настаивали», — заявил Вадим Кабанчук.

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