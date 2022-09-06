Удары спецназа ВСУ на юге: новые подробности контрнаступления украинской армии 6.09.2022, 8:49

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Украинское военные разрушает потенциал РФ в Херсонской области.

Удары ВСУ ощутимо ослабляют логистические и административные возможности России на оккупированном юге. Об этом идет речь в свежей сводке американского Института исследования войны (ISW).

Также идет речь о дальнейшем разрушении российских наземных линий связи (GLOC) в центре Херсонской области. Украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.

При этом контрнаступательные действия ВСУ влияют на российские оккупационные власти в регионе. С их стороны уже звучат заявления о том, что псевдореферендум о присоединении Херсона и области к России будет «поставлен на паузу» по соображениям «безопасности».

Отмечается, что заявления коллаборантов указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления.

В ISW добавили, что украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над поселком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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