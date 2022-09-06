Украина усилила оборону границ с Беларусью

Украина усилила оборону границ с Беларусью1
- 6.09.2022, 10:12
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В последнее время нарастает интенсивность обстрелов в Сумской и Черниговской областях.
Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из России.
Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона.
«В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации», - сказал он.
Кроме того, усиливается оборона границ с Беларусью.
«Также граница усиливается с Республикой Беларусь, ведь мы понимаем, что эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины. И никогда ни ВСУ, ни пограничники не исключали, что военные подразделения этой страны могут присоединиться к войне России», - пояснил спикер ГПСУ.
«Это направление достаточно важное», - добавил он.