Оккупанты из «ДНР» отказываются идти в наступление даже за деньги

Оккупанты из «ДНР» отказываются идти в наступление даже за деньги3
- 6.09.2022, 11:56
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ГУР перехватило разговорт мобилизованного в ОРДЛО с женой.
Мобилизированные в «ДНР» оккупанты отказываются идти в наступление. Их уже не интересуют никакие деньги, и они хотят домой.
Об этом свидетельствует разговор участника формирований боевиков из «ДНР» со своей женой, которую перехватило ГУР Минобороны.
Жена рассказывает оккупанту, что она следит за новостями, и пересказывает информацию о наступлении ВСУ на Херсон. Мужчина подтверждает, что ситуация усложнилась.
Женщина требует, чтобы оккупант бросал все и шел домой.
«Мы сегодня ему так и сказали, на х*р мне ср*лись твои бабки. Вези домой. А он типа намекает, что если мы сложим оружие. Мы ему, что мы слаживать оружие не будем, потому что это тюрьма. Полгода прошло, уже домой, уже все на пределе», — говорит оккупант.