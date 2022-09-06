Оккупанты из «ДНР» отказываются идти в наступление даже за деньги 3 6.09.2022, 11:56

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фото: AP

ГУР перехватило разговорт мобилизованного в ОРДЛО с женой.

Мобилизированные в «ДНР» оккупанты отказываются идти в наступление. Их уже не интересуют никакие деньги, и они хотят домой.

Об этом свидетельствует разговор участника формирований боевиков из «ДНР» со своей женой, которую перехватило ГУР Минобороны.

Жена рассказывает оккупанту, что она следит за новостями, и пересказывает информацию о наступлении ВСУ на Херсон. Мужчина подтверждает, что ситуация усложнилась.

Женщина требует, чтобы оккупант бросал все и шел домой.

«Мы сегодня ему так и сказали, на х*р мне ср*лись твои бабки. Вези домой. А он типа намекает, что если мы сложим оружие. Мы ему, что мы слаживать оружие не будем, потому что это тюрьма. Полгода прошло, уже домой, уже все на пределе», — говорит оккупант.

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