Белорусам с «картой поляка» или ВНЖ хотят ограничить права 8 6.09.2022, 12:45

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Лукашенко созвал совещание.

У Александра Лукашенко проходит совещание по поводу изменения законодательства о гражданстве. Обсуждается законопроект о лишении гражданства уехавших белорусов. Кроме того, он затронет и тех, кто получил «карту поляка» или вид на жительство в другой стране, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Лукашенко предложил обсудить требования к соотечественникам, получившим «карту поляка» и иные подобные документы.

«Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная «ориентация». Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность», — считает он.

В ответ на это глава МВД Иван Кубраков доложил о ряде предложений в законопроект. Одно из них заключается в закреплении возможности ограничения прав и свобод граждан Беларуси, имеющих иное гражданство, в случаях, предусмотренных Конституцией и законодательными актами. Человек, получивший «карту поляка» или ВНЖ обязан будет информировать об этом компетентные органы.

«[Законопроект] вводит обязанность граждан республики информировать компетентные органы о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества (например «карта поляка»)», — заявил Иван Кубраков (цитата по БелТА).

Министр внутренних дел заявил, что такая информация будет использоваться, например, при приеме на государственную службу, а также «решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере».

Однако введение ответственности за непредоставление информации о наличии документов иностранных государства в МВД пока считают преждевременным.

Что такое «карта поляка»

Это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. Например: позволяет бесплатно получать долгосрочную национальную польскую визу, легально работать в Польше без спецразрешения и бесплатно пользоваться системой образования, заниматься на территории Польши предпринимательской деятельностью на тех же основаниях, что и граждане Польши, скидку на проезд в транспорте и так далее.

«Карту поляка» получили более 140 тысяч белорусов.

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