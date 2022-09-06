Украинские летчики нанесли удары по российским военным объектам
- 6.09.2022, 12:58
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В сети появились фото уничтоженной переправы и склада с боеприпасами ВС РФ на Херсонщине.
Украинские летчики нанесли удары по российским военным объектам, что еще больше ослабляет их возможности в снабжении своей группировки на правом берегу Днепра.
В Дарьевке Херсонской области украинские военные уничтожили склад боеприпасов и понтонную переправу. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на OSINT-аналитика «NL Wartracker» в Твиттере.
Аналитик опубликовал спутниковое изображение от компании Planet Labs. На снимке видно положение дел в Дарьевке по состоянию на утро 5 сентября. Переправу и склад с боеприпасами, как заявляется, уничтожила украинская авиация.
«Понтонной переправы, которую ранее можно было видеть со спутника, теперь нет, также был удар по складу с боеприпасами на южном берегу. Он сгорел», — отмечает автор.
Также на снимке виден Дарьевский мост, на котором видны многочисленные следы от ударов украинской армии. Как минимум мост нельзя использовать для переброски тяжелой техники.
В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ на юге существенно ослабляет российские возможности. Это уже привело к приостановке подготовки к «референдуму».