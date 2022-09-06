В оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв: в городе одновременно исчезли свет и вода 6 6.09.2022, 13:45

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Оккупанты могли устроить аварийную ситуацию на Запорожской АЭС.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области 6 сентября прогремел мощный взрыв. После него по всему городу, на территории которого расположена Запорожская АЭС, исчезли свет и вода.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он подчеркнул, что обстоятельства происшествия выясняются.

«Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются», – написал Орлов.

Жители города опасаются, что российские оккупанты могли устроить аварийную ситуацию на Запорожской АЭС.

Напомним, 1 сентября захваченную Россией ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. В ожидании визита инспекторов миссии российские оккупанты устроили обстрел станции, из-за чего отключился энергоблок. Также они обстреляли жилые кварталы Энергодара, а чтобы объяснить террор – придумали ложь об «украинском десанте» на ЗАЭС.

По итогам однодневного пребывания на станции Гросси заявил, что работа международных экспертов на ЗАЭС «только началась», МАГАТЭ намерено сохранить присутствие на объекте: там будут постоянно находиться двое сотрудников.

Также Гросси отметил, что увидел все, что хотел увидеть. Хотя оккупанты не пустили миссию МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся военные РФ. Кроме того, в сеть просочилось видео, где захватчики пытались убедить МАГАТЭ, что снаряды ВСУ разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по ЗАЭС.

Стало известно, что «эксперт», который водил миссию МАГАТЭ по ЗАЭС, не имеет отношения к атомной энергетике: он специалист по приматам.

По итогам первых заявлений миссии МАГАТЭ президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не услышала от этой организации призыва к РФ демилитаризовать ЗАЭС. Он подчеркнул, что ситуация на станции близка к катастрофе.

В случае если произойдет непоправимое, по прогнозам экспертов Госатомрегулирования, радиационное облако накроет оккупированную Херсонщину и Крым.

По словам украинского президента, ЗАЭС должна быть срочно демилитаризована. Ведь в случае катастрофы, к которой ведут станцию и мир российские оккупанты, последствия превзойдут «шесть Чернобылей». С таким же призывом после полуторачасовых переговоров с украинским коллегой выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выступает категорически против контролируемого отключения ЗАЭС.

Ожидается, что 6 сентября в МАГАТЭ обнародуют данные проверки. Тем временем накануне ЗАЭС была полностью отключена от энергосистемы Украины.

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