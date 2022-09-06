Мост разрушен, переправа разбита: оккупантам под Херсоном отрезали еще один путь отступления 2 6.09.2022, 14:07

3,882

Опубликованы спутниковые снимки района возле реки Ингулец.

В Дарьевке Белозерского района Херсонской области разрушена понтонная переправа и сильно поврежден автомобильный мост через реку Ингулец.

Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки в Twitter. При этом был зафиксирован пожар, который, по всей вероятности, произошел на территории складов, находящихся на берегу.

Отметим, что на спутниковом снимке, сделанном 5 сентября 2022 года, можно увидеть, что на противоположном берегу от Дарьевки, зафиксирован очень серьезный пожар.

Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали разрушенную понтонную переправу, у которой фактически отсутствует центральная часть.

Добавим, что на опубликованных кадрах видно, что Дарьевский мост имеет очень серьезные повреждения – судя по спутниковому снимку, в конструкции моста имеется более 10 сквозных отверстий, а часть моста и вовсе была обрушена.

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».