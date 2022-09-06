Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам в 15 км от Херсона 3 6.09.2022, 14:29

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Детонируют склады врага на линии атак ВСУ.

6 сентября днем начали взрывы на складе боекомплекта армии РФ к западу от Херсона. Взрывов много – похоже на массовую детонацию снарядов.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, военного эксперта.

Местные жители сообщают о канонаде, слышимой на несколько километров.

Фотографий, подтверждающих взрывы, нет. Впрочем, в паблике «Николаевский Ваньок» опубликована видео-запись, на которой слышна мощная детонация.

Отметим, Томина Балка – небольшой населенный пункт, расположенный в 15 км к западу от Херсона. От села до линии фронта – 6-7 км.

Генштаб ВСУ официально не сообщает, что именно в этом направлении происходят контрнаступательные действия. Впрочем, на онлайн-картах пожаров заметно, что в Украине есть участки с повышенной «температурой», что может свидетельствовать об ударных действиях.

В частности, на карте пожаров NASA видно, что в Херсонской области есть три участка с повышенной температурой. Одна из них как раз в районе Томиной Балки.

На другой карте – saveecobot – на точки пожаров наложили информацию о возможных контратаках ВСУ и штурмах армии РФ.

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