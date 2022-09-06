Правозащитницу Марфу Рабкову осудили на 15 лет 13 6.09.2022, 16:03

5,958

Вместе с ней приговор вынесли еще девяти политзаключенным.

Суд 6 сентября вынес приговор правозащитнице Марфе Рабковой и еще девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу, пишет правозащитный центр «Весна».

• Александру Францкевичу — 17 лет (прокурор запрашивал 17 лет лишения свободы);

• Ахикиро Гаевскому-Ханадо — 16 лет (прокурор запрашивал 16 лет лишения свободы);

• Марфе Рабковой — 15 лет (прокурор запрашивал 15 лет лишения свободы);

• Алексею Головко — 12 лет (прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы);

• Павлу Шпетному — 6 лет (прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы);

• Никите Дранцу — 6 лет (прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы);

• Александру Козлянко — 6 лет (прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы);

• Андрею Чепюку — 6 лет (прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы);

• Андрею Марачу — 5 лет (прокурор запрашивал 5 лет лишения свободы);

• Даниилу Чулю — 5 лет (прокурор запрашивал 5 лет лишения свободы).

Суд над «делом десяти» начался 25 апреля. Традиционно он проходил в закрытом режиме. Все фигуранты признаны политзаключенными.

За что судили Марфу Рабкову и еще девять человек

10 человек обвиняли в создании и участии в анархистских группах «Революционное действие», «Народная самооборона», «Революцiйна дiя» с 2016 по 2020 годы. По информации правозащитников, дело насчитывало 160 томов.

Трех обвиняемых, в том числе Марфу, Следственный комитет характеризовал как «организаторов и руководителей ряда организованных преступных групп, имевших автономные ячейки в регионах Беларуси со своими лидерами».

Обвинения каждому из фигурантов были предъявлены разные. В зависимости от роли фигурантам вменяли от двух до десяти статей УК:

• ч. 1, 2 и 3 ст. 293 (Организация массовых беспорядков);

• ч. 1. ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок);

• ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет);

• ч. 1 и 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем);

• ч. 1 и 2 ст. 285 (Создание преступной организации и участие в ней);

• ч. 1 ст. 130 (Разжигание иной социальной вражды или розни);

• ч. 2 и 3 ст. 339 (Злостное хулиганство);

• ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества);

• ч. 3 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные организованной группой);

• ч. 2. ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенные группой лиц).

Напомним, Марфа Рабкова находится в СИЗО с 17 сентября 2020 года. В рамках своей правозащитной деятельности Марфа Рабкова и Андрей Чепюк вместе с волонтерами «Весны» наблюдали за проведением мирных собраний, активное участвовали в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», документировали свидетельства пыток и других жестоких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста, помогали родным политзаключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».