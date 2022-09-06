Военная хунта Мьянмы отказалась от российских военных баз 7 6.09.2022, 18:11

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В Мьянме заявили, что это запрещено конституцией страны.

Мьянма не собирается размещать у себя российские военные базы, так как это запрещено конституцией страны, заявил в разговоре с «РИА Новости» мьянманский лидер, генерал Мин Аун Хлайн, который пришел к власти весной 2021 года в результате военного переворота.

«Касается не только России, но вообще любых стран: иностранные вооруженные силы не должны базироваться на нашей территории. Мы не можем разрешить создание военной базы другой страны», — сказал он.

В середине августа президент Сербии Александр Вучич объявил о нежелании страны размещать на своей территории чужие военные базы. Это стало ответом на заявление российского посла о намерении Москвы построить базу в республике. Параллельно Белград наладил более тесное военное сотрудничество с США и собирается обучать сербскую армию по стандартам НАТО.

До этого, в середине апреля, от российской биолаботарии на своей территории отказались власти Кыргызстана. Объект должен был быть третьего класса безопасности (BSL-3) для работы с возбудителями II группы патогенности, например, с штаммами коронавируса, холеры, сибирской язвы, бешенства, ВИЧ. Решение было принято на фоне заявлений Москвы об обнаружении в Украине более 30 лабораторий, где якобы проходили опыты с опасными возбудителями инфекций. В российском Минобороны также сообщили, что Киев мог пытаться создать «биологическое оружие».

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