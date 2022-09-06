Политзаключенная София Малашевич вышла на свободу 6.09.2022, 18:46

София Малашевич

В 2020 году она баллончиком с краской рисовала на щитах системы «Рубеж».

Политзаключенная София Малашевич полностью отбыла свой срок и вышла на свободу, сообщают правозащитники.

София получила два года лишения свободы. Ее и Тихона Клюкача признали виновными в «участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а Софию вдобавок в злостном хулиганстве и в оскорблении Лукашенко. Согласно обвинению, 6 сентября молодые люди участвовали в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Победителей. София баллончиком с краской рисовала на щитах системы «Рубеж», а Тихон снимал это на видео, а потом снимал, как она танцует.

Тихон Ключак получил по этому делу полтора года колонии, освободился в марте 2022 года и уехал из Беларуси.

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