На свободу вышел «рельсовый партизан» из Марьиной Горки Сергей Розум 1 6.09.2022, 20:22

1,228

Он полностью отбыл свой срок.

Отбыл свой срок и вышел на свободу политзаключенный Сергей Розум из Марьиной Горки, сообщают правозащитники «Вясны».

Его осудили на два года колонии по ч. 1 ст. 309 УК (умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного транспорта).

Розум — один из «рельсовых партизан». Как заявляло обвинение, 14 декабря 2020 года возле поселка Марьино Пуховичского района он намеренно прикрепил металлическую проволоку между двумя железнодорожными рельсами. На этом участке произошло замыкание рельсовой цепи, и аппаратура зафиксировала его как занятый, что помешало прогонять по нему составы.

31 августа политзаключенный закончил отбывать срок в шкловской колонии №17.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».