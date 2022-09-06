Арестович: ВСУ начали наступать не только на юге 1 6.09.2022, 23:05

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Открылось новое направление.

Украинские военные продолжают контрнаступальные действия на южном направлении. В дополнение к этому появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

Он сказал, что главной новостью сегодняшнего дня является то, что открылось второе оперативное направление для наступления украинских сил.

Отметим, что ранее защитники начали продвигаться на южном направлении.

«Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села», — сказал Арестович.

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