Зеленский впервые поговорил с новым премьером Британии 6.09.2022, 23:14

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Подробности.

Новый премьер Британии Лиз Трасс провела первый свой разговор после назначения на должность.

Об этом сообщается на странице президента Украины Владимира Зеленского.

«Выразил благодарность народу Британии за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Британия готова к ее дальнейшему усилению», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и обсудил с ней гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

«Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», — добавил в итоге президент Украины.

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