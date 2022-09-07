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Пентагон подтвердил успешность контрнаступления Украины на юге Украины

  • 7.09.2022, 4:58
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Пентагон подтвердил успешность контрнаступления Украины на юге Украины

Украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер во вторник подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.

«В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями», – отметил Райдер, передает «Европейская правда».

Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.

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