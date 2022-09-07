Украинская армия «обрушила» российскую оборону в Харьковской области 7.09.2022, 7:41

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Опубликована карта с новой линией фронта.

Украинские бойцы наступают не только на Херсонщине, но и в Харьковском направлении - они значительно сместили линию фронта, освободив часть земель.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, по данным ISW, которые Институт собирает, ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников, накануне ВСУ осуществили контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области и взяли поселок Вербовка, прилегающий к городу с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, Лагеря.

Стоит отметить, что на карте нет данных о выходе украинских частей на трассу Балаклея - Купянск, к населенному пункту Яковенково, но некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают - но эта информация окончательно не подтверждена.

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