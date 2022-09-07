В Минске еще больше вырос дефицит медиков и рабочих 3 7.09.2022, 8:04

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Кого наниматели готовы брать почти не глядя.

В Минске выросло число безработных. На начало сентября наниматели нуждались в 23,6 тыс. работников, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Месяцем ранее в столице было открыто 22,7 тыс. вакансий.

На начало этого месяца для них было открыто 14,1 тыс. вакансий, или 60% от всех предложений нанимателей. Месяцем ранее — 13,3 тыс. вакансий, или 59%.

Среди рабочих больше всего не хватает поваров (735 вакансий), продавцов (599), водителей автомобилей (461), слесарей механосборочных работ (421), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (370), контролеров-кассиров (353), слесарей-ремонтников (343), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (322), токарей (277), маляров (252).

В столице также выросла нехватка медиков. На 1 сентября наниматели нуждались в 1335 медсестрах (месяцем ранее — 1270) и 1136 врачах-специалистах (1098).

Из специалистов также востребованы инженеры (678 вакансий на начало сентября), фельдшеры (326), воспитатели (320), учителя (211), бухгалтеры (124), менеджеры (110), экономисты (95), педагоги дополнительного образования (89).

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