Николая Статкевича перевели камеру на семь сантиметров шире предыдущей 1 7.09.2022, 9:46

2,846

Николай Статкевич

Режим панически боится лидера белорусской оппозиции.

Лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича перевели в «более просторную» камеру. Она на 7 сантиметров шире предыдущей.

«Главная новость — перевели в камеру этажом выше. Она на сантиметров 7 шире и этого хватило, чтобы пройти мимо тумбочки к стенке, противоположной двери», — написал политзаключенный Николай Статкевич в письме к жене Марине Адамович.

«В итоге сейчас, хоть и «зигзагом», но можно пройти по камере пять шагов. Что сделало мои «прогулки» более «интенсивными». А в прогулочных двориках действительно решили поменять дизайн. Только не ландшафта, а решетки — арматура чем-то не устроила. Когда это закончится — не говорят», — пишет Николай Статкевич.

Политика не выводят на прогулку уже больше месяца, мотивируя это «ремонтом прогулочных двориков», отмечает Марина Адамович. «Вот так, вдруг, все дворики «ремонтируют». Учитывая масштаб и время, я в письме спросила, не ландшафтный ли дизайн там переделывают».

«… Сейчас эта камера сухая, но по почерневшему потолку и стенам в одном из углов, так было не всегда. Говорят, что крышу ремонтировали — осень покажет.

… Постепенно увеличиваю нагрузки во время занятий физкультурой. Днем у меня три «прогулки» по камере по 30—40 минут и одна вечером на 20—30 минут. Во время дневных «прогулок» делаю физические упражнения. Из-за размеров камеры пришлось вводить упражнения с «гантелью», в качестве которой применяю ПЭТ-бутылку 1,5 литра. Правда, из-за небольшого веса должен таскать эту «гантель» по раз 800 в день. И со временем придется это количество еще увеличивать», — написал в письме Николай Статкевич.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима. Наказание отбывает в Глубоком. В начале августа его перевели в одиночную камеру площадью три квадратных метра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».