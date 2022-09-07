Под Харьковом ликвидировано подразделение Северного флота РФ 4 7.09.2022, 10:10

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Оккупанты потеряли десятки «двухсотых» и «трехсотых».

Оккупационная армия РФ несет тяжелейшие потери на Харьковском направлении, где ВСУ пошли в контрнаступление.

Об этом сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, боестолкновение произошло еще 4 сентября на Харьковщине. «Было уничтожено подразделение из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) Северного флота, которое находилось на оборонительных позициях», - рассказал Цимбалюк.

Он уточнил, что на данный момент подтверждена гибель 16 российских военнослужащих. Еще 9 получили ранения, из них 4 военных попали в плен ВСУ.

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