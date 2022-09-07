Под Харьковом ликвидировано подразделение Северного флота РФ

Под Харьковом ликвидировано подразделение Северного флота РФ4
- 7.09.2022, 10:10
- 5,646
Оккупанты потеряли десятки «двухсотых» и «трехсотых».
Оккупационная армия РФ несет тяжелейшие потери на Харьковском направлении, где ВСУ пошли в контрнаступление.
Об этом сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк.
По его данным, боестолкновение произошло еще 4 сентября на Харьковщине. «Было уничтожено подразделение из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) Северного флота, которое находилось на оборонительных позициях», - рассказал Цимбалюк.
Он уточнил, что на данный момент подтверждена гибель 16 российских военнослужащих. Еще 9 получили ранения, из них 4 военных попали в плен ВСУ.