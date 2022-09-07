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«Потерял дубинку и щит»: ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

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  • 7.09.2022, 10:17
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«Потерял дубинку и щит»: ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

Перед отправкой в Украину оккупант успел «послужить» на Урале.

В Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии.

Как сообщил в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе, Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

«Из некролога следует, что Плеханов был выпускником Вольского военного института МТО, служил в войсковой части Росгвардии в г. Новоуральск Свердловской области. Дата и обстоятельства ликвидации Плеханова не указаны», - говорится в сообщении.

У захватчика осталась молодая вдова. Расследователь предложил гражданам Украины выразить «соболезнования» россиянке в ее соцсети.

Украинцы на новость о ликвидации захватчика отреагировали комментариями, что он «сгорел на работе».

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