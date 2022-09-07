В августе ЗВР Беларуси снизились почти на $100 миллионов 1 7.09.2022, 10:30

С начала года — почти на $961 миллион.

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили $7 464,1 млн в эквиваленте, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За август золотовалютные резервы снизились на $97,6 млн, в целом с начала 2022 года — почти на $961 млн.

«Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение», — проинформировали в Нацбанке.

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