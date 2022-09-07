Олег Белоколос: Падение режима Лукашенко уже стоит на повестке 4 7.09.2022, 10:33

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Диктаторский формат Беларуси не удовлетворяет слишком многих.

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос прокомментировал сайту Charter97.org успехи ВСУ на юге страны и военную активность на белорусско-украинской границе.

— На днях украинская армия освободила Великополье и Ольгино и еще три населенных пункта на южном направлении. Как вы оцениваете успешность операцию по наступлению на Херсон? Какова вероятность блокады и ликвидации Херсонского плацдарма врага?

— Как и все украинцы, я с воодушевлением наблюдаю за продвижением наших войск. Это в том числе и результат помощи, которую нам оказывают наши друзья и партнеры. Но какие-то специфические моменты лучше уточнять у военных.

— Аналитики Польши и США, а также британская разведка несколько дней назад намекали, что Херсонская наступательная операция может быть не единственной и даже не главной в общем контрнаступлении ВСУ. А вчера уже президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что украинская армия начала наступление сразу на нескольких направлениях и врага ждут «сюрпризы». Что это могут быть за «сюрпризы»?

— Командование наших войск анонсирует определенные вещи. Прежде всего, это работает в информационном плане, заставляя противника нервничать, распылять силы по вероятным, как им кажется, направлениям. То есть это такая своеобразная информационная подготовка к очередному этапу нашего продвижения, освобождению Юга и других временно оккупированных территорий. Такая подготовка заставляет противника совершать определенные действия, в том числе и дезориентирует его.

— В последнее время участились обстрелы Сумской и Черниговской областей Украины. На днях было замечено движение большой колонны войск с гаубицами и комплексами С-300 к украинской границе в Брестской области Беларуси. Может ли готовится какая-то провокация или даже крупномасштабное наступление с белорусской территории?

— Вряд ли у российской армии на сегодняшний день есть ресурсы для проведения какого-то масштабного наступления на территорию Украины с этих направлений. Сегодня можно наблюдать проблемы с личным составом у армии РФ, они вынуждены набирать заключенных для того, чтобы восполнить потери. Соответственно качество этих так называемых новобранцев будет соответствующее. Поэтому у российской армии скорее стоит задача удержать то, что они успели захватить. Может идти речь о каких-то отвлекающих маневрах на этих направлениях, но сил и средств для проведения крупномасштабного наступления там не вижу.

— Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на «учения» войск РФ на территории Беларуси с 8 по 14 сентября в рамках ОДКБ. По его мнению, в этот период как раз и может произойти провокация с целью снизить интенсивность наступления ВСУ на Херсонском и других направлениях. Как вы думаете, смогут ли все-таки Путин и Лукашенко каким-то образом выпустить пар из «Херсонского котла»?

— Мы не можем, конечно же, ничего исключать. Я уверен, что мониторинг всей этой активности ведется. В военно-политическом плане Беларусь и Россия сейчас это единое пространство, мы их не отделяем друг от друга. Определенное количество наших войск находятся на северном направлении. Это поле для угрозы, которое имеет место. Поэтому нельзя исключать каких-то возможных действий с целью отвлечь наше внимание от других задач.

— Недавно замкомандира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук заявил, что освобождение своей страны от режима Лукашенко для белорусских добровольцев является приоритетной целью, исходя из которой ими принимаются многие решения. Что ждет Лукашенко, если он все же решит расширить формат участия подконтрольных ему сил в войне против Украины?

— Тут расширение или сужение формата уже никакой роли не играет. Мы однозначно воспринимаем этот режим как вражеский. Здесь идет речь о сегодняшних приоритетах Украины. Мы очень благодарны тем белорусам, которые сражаются за Украину и в том числе и за Беларусь. Мы прекрасно понимаем, что наш северный сосед будет существовать в качестве противника до тех пор, пока там будет существовать режим Лукашенко.

Сам он, конечно же, не уйдет. Сейчас страна существует в осажденном режиме и под грузом санкций. Я уверен, что этот формат многих в Беларуси не удовлетворяет. Надо прилагать усилия, чтобы этот режим пал и дал возможность Беларуси развивать демократию, экономику и личные свободы. Мы это видим, и думаю, что на повестке дня этот вопрос стоит.

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