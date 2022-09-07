закрыть
7 сентября 2022, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Временную поверенную в делах ЕС в Беларуси задержали после суда над политзаключенными

  • 7.09.2022, 10:39
  • 2,744
Временную поверенную в делах ЕС в Беларуси задержали после суда над политзаключенными
Эвелина Шульц

Эвелину Шульц около двух часов держали в милиции.

Временную поверенную в делах Европейского союза в Беларуси Эвелину Шульц задержали после окончания суда по «делу анархистов» и правозащитницы Марфы Рабковой и доставили в УВД Фрунзенского района Минска, передает «Радыё Свабода».

Ее держали там около двух часов.

О случившемся были уведомлены глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель (в середине 2021 года по требованию белорусских властей покинул страну и работает из-за рубежа) и руководство ЕС в Брюсселе.

Другие европейские дипломаты, прибывшие 6 сентября на вынесение решения в Минский городской суд, не задерживались.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях дипломаты обладают иммунитетом.

По информации правозащитников, после вынесения приговора у здания суда были задержаны и доставлены во Фрунзенский РУВД также несколько родственников осужденных, правозащитница Наста Лойко и другие белорусы — всего не менее 13 человек. Двоих — Насту Лойко и Даниила Крашевского — будут судить, остальных отпустили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик