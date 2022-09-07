Временную поверенную в делах ЕС в Беларуси задержали после суда над политзаключенными 7.09.2022, 10:39

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Эвелина Шульц

Эвелину Шульц около двух часов держали в милиции.

Временную поверенную в делах Европейского союза в Беларуси Эвелину Шульц задержали после окончания суда по «делу анархистов» и правозащитницы Марфы Рабковой и доставили в УВД Фрунзенского района Минска, передает «Радыё Свабода».

Ее держали там около двух часов.

О случившемся были уведомлены глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель (в середине 2021 года по требованию белорусских властей покинул страну и работает из-за рубежа) и руководство ЕС в Брюсселе.

Другие европейские дипломаты, прибывшие 6 сентября на вынесение решения в Минский городской суд, не задерживались.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях дипломаты обладают иммунитетом.

По информации правозащитников, после вынесения приговора у здания суда были задержаны и доставлены во Фрунзенский РУВД также несколько родственников осужденных, правозащитница Наста Лойко и другие белорусы — всего не менее 13 человек. Двоих — Насту Лойко и Даниила Крашевского — будут судить, остальных отпустили.

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