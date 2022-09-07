Британская фирма бросила вызов Apple и Илону Маску 1 7.09.2022, 11:21

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Телефон Bullitt автоматически подключится к одной из глобальных спутниковых сетей.

Британский производитель смартфонов надеется опередить Apple и Илона Маска, выпустив на рынок новый телефон со встроенной возможностью связи через спутник.

Оказавшись вне зоны действия мобильной связи, телефон Bullitt автоматически подключится к одной из глобальных спутниковых сетей, сообщает ВВС.

Ходят слухи, что у нового iPhone 14, который Apple выпустит осенью, тоже будет такая встроенная экстренная спутниковая связь.

Илон Маск также работает над возможностью экстренной спутниковой связи в мобильных телефонах с крупным оператором T-Mobile. Однако его планам, по его собственным словам, помешали регулирующие органы, затягивающие запуск новых спутников. Поэтому спутниковая связь от Илона Маска вряд ли станет реальностью раньше конца 2023 года.

Сервис Bullitt, как ожидается, заработает в феврале 2023 года и первоначально будет включать только текстовые сообщения.

Получателю придет обычный SMS, а ответить на него можно будет с бесплатного приложения Bullitt. Получателю эти эсэмэски не будут стоить ничего, но владельцу телефона Bullitt придется оплачивать ежемесячную подписку.

Компания пока не говорит, сколько будет стоить подпискаю Известно лишь, что она будет доступна в нескольких вариантах, как и существующие тарифы на мобильную связь, и будет оплачиваться отдельно. Само устройство тоже еще пока никто не видел.

В отличие от аналогичного сервиса Apple, который, по слухам, будет поначалу работать только в Северной Америке, Bullitt утверждает, что при отсутствии какого-либо другого сигнала их телефон автоматически подключится к одной из глобальных спутниковых сетей.

«Наш смартфон, запуск которого запланирован на февраль, будет поддерживать двусторонний обмен сообщениями через спутник везде в мире, - сказал соучредитель Bullitt Ричард Уортон. - Я надеюсь, нам удалось обойти соперников».

Илон Маск утверждает, что в настоящее время для соединения со спутником телефонам, использующим его платформу, может потребоваться до 30 минут. Однако по словам Уортона, благодаря договорам с двумя глобальными спутниковыми сетями, Bullitt будет подключаться к спутнику за несколько секунд. Своих партнеров Уортон назвать отказался, но аналитики в качестве предполагают, что это будут Iridium и Inmarsat - спутники этих компаний покрывают всю планету.

По словам Уортона, для телефона требуется специальный чипсет, который за последние полтора года разработала некая компания в Азии. Разрядка батареи - тоже не проблема, поскольку телефон будет искать спутниковый сигнал только в отсутствие всех других.

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Места, где мобильная связь работает плохо или не работает вовсе, есть во всем мире - особенно вдали от населенных пунктов.

Спутниковая связь всегда была дорогим удовольствием, а сами телефоны по функциональности недалеко ушли от первых мобильников величиной с кирпич. Спутниковая связь также зависит от погоды.

Несмотря на то, что компании спутниковой связи, например, Iridium, разработали специальные модули, которые подключаются к современным айфонам и андроидам, проблемы они не решили - у каналов спутниковой связи слишком малая пропускная способность, особенно по сравнению с мобильными сетями четвертого и пятого поколений. Поэтому эти гаджеты особого распространения не получили.

«Спутник - это наш последний рубеж в области связи, - говорит Паоло Пескаторе, аналитик по технологиям компании PP Foresight. - Обнадеживает тот факт, что провайдеры начинают серьезно относиться к использованию спутников в качестве средства экстренной связи. В конечном счете надежное соединение по-прежнему пользуется большим спросом у всех пользователей».

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