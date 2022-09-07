В оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы 1 7.09.2022, 11:29

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Местные жители выдвигают различные версии произошедшего.

В оккупированном Мариуполе сегодня, 7 сентября прогремели мощные взрывы. Их было слышно в разных районах города.

Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.

Как сообщают местные власти, жители выдвигают различные версии того, что могло стать причиной взрывов - от работы ПВО до разминирования.

«Ясно одно - оставаться в городе становится все опаснее. Линия фронта сдвигается. Оккупанты это понимают, поэтому уже видим движение военной техники по городу. Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве «живого щита», - призвали в сообщении.

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