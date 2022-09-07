Украинские бойцы сбивают вражеский Су-25 возле Балаклеи: видеофакт 7 7.09.2022, 12:57

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Российские самолеты летели на очень низкой высоте.

Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 вблизи села Волохов Яр, расположенного возле Балаклеи Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

На записи зафиксирован пролет пары вражеских самолетов на очень низкой высоте.

Украинские воины успешно атаковали первый из них. Вражеский СУ-25, вероятно, был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом.

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