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Глава российского ВЭБа предложил возродить валютную систему времен Сталина

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  • 7.09.2022, 13:19
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Глава российского ВЭБа предложил возродить валютную систему времен Сталина
Игорь Шувалов

Российские чиновники продолжают сдувать пыль с советских рецептов управления экономикой.

Вслед за секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, который предложил вернуться двухконтурной валютной системе и воссоздать «переводной» рубль времен Никиты Хрущева, идеи поствоенного СССР пришли в голову главе ВЭБа Игорю Шувалову, пишет Finanz.

Для расчетов с «дружественными странами» нужно использовать клиринговые расчеты, заявил Шувалов на Восточном экономическом форуме.

Речь идет об аналоге системы «клирингового рубля», который Советский союз ввел в последние годы правления Иосифа Сталина для торговли со странами Восточной Европы.

«Самое главное — эти операции возобновить, научиться проводить по ним расчет, не передвигая деньги, а проводя [расчеты] — может быть, в какой-то специальной, более совершенной форме [чем в советский период], по сальдо, которое образуется на одной из сторон [внешнеторговой деятельности]», — заявил Шувалов.

По его словам, в ВЭБе еще остались специалисты, которые помнят, как работала эта система. «Слава богу, они не ушли на заслуженный отдых», - сказал Шувалов.

Он добавил, что прогнозы о превращении рубля в региональную резервную валюту звучат «неадекватно». Но Шувалов, по собственным словам, верит, что такой статус рубль все же может получить.

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