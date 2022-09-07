«Связи нет»: в России подтвердили окружение самарского и башкирского СОБРа в Балаклее 7 7.09.2022, 13:47

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Украинская армия в Харьковской области ведет наступление сразу на двух направлениях.

Известный в кругах сторонников российской агрессии против Украины кремлевский пропагандист Юрий Котенок подтвердил, что находившийся в Балаклее самарский и башкирский СОБР попал в окружение ВСУ, сообщает Стратком ВСУ.

По его словам, связаться с оккупантами сейчас невозможно, что может свидетельствовать об их уничтожении или захвате в плен.

«Подтверждаю окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБРов в городской черте Балаклеи. Вчера связь с парнями была, сегодня нет», — написал Котенок в среду, 7 сентября, у себя в Telegram-канале.

Кроме того, он заявил, что украинская армия в Харьковской области ведет наступление сразу на двух направлениях — на Купянск и на Изюм.

«Продвижение на Изюм создает не только угрозу штабу группировки ВС РФ на этом направлении, но и выходу в тыл нашим войскам на славянском направлении. Именно поэтому здесь противник пытается газовать», — добавил пропагандист.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщения о боях за Балаклею пока официально не комментировали.

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