Разгром подразделения оккупантов бойцами ВСУ показали крупным планом

Разгром подразделения оккупантов бойцами ВСУ показали крупным планом16
- 7.09.2022, 14:03
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Опубликовано видео боя, сделанное нагрудной камерой захватчика.
В сети опубликована видеозапись реального боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик отстреливается от украинских военных и рассказывает о потерях своего подразделения. Камера зафиксировала не менее пяти убитых россиян. Еще один во время работы камеры получил ранения.
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