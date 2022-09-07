Дорогой шенген 2 7.09.2022, 14:25

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Закроется ли Евросоюз для белорусов и что будет с визами.

Еврокомиссия утвердила предложение об отказе от упрощенного визового режима с соседней Россией. Нововведения начнут действовать уже с понедельника, 12 сентября. Шенген для граждан РФ подорожает с 35 до 80 евро, а сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев.

Визовый вопрос обсуждался на неофициальной встрече главы МИД стран ЕС в конце августа. Тогда было опасение, что под ограничения вместе с россиянами могут попасть и белорусы. На мысль о том, что и мы могли остаться без разрешения на въезд в Евросоюз, наталкивало заявление сейма Латвии, который высказался за ограничения для наших граждан.

В итоговых документах ЕК про белорусов ничего не говорится. Будто бы забыли… Так ли это, журналисты tochka.by спросили у эксперта, создателя travel-блога «Собирай рюкзак» Марины Зюликовой.

Про Беларусь забыли?

Изначально представители ЕС заявили, что будут обсуждать взаимоотношения ЕС и стран Африки, а также порядок выдачи виз именно гражданам России, приводит факты по теме Марина Зюликова.

«Таким образом, про белорусов не забыли. Просто конкретно эта встреча не предполагала обсуждения шенгена для белорусов», – подчеркнула она.

Ситуация в визовых центрах

На данный момент ситуация с визами в Беларуси не изменилась. Но странные «телодвижения» визовых центров (ВЦ) все-таки отмечаются.

Так, после собрания глав МИДов визовый центр Эстонии опубликовал информацию об открытии двух новых филиалов в Полоцке и Бобруйске. Первый рабочий день этих офисов планировался на первое сентября. Но не случилось.

Зато в День знаний на сайте ВЦ Эстонии появилась информация о повышении сервисного сбора. Он приравнялся к €16,40 (Br42,80) вместо €13 (почти Br34).

А дальше и вовсе произошло что-то странное.

«Сначала на сайте визового центра сообщили о переносе на непонятный срок открытия филиалов в Полоцке и Бобруйске. Более того, задним числом опубликовали информацию о приостановке приема документов во всех ВЦ на все категории виз. Однако через день эта информация была удалена. Теперь на сайте можно прочитать о том, что документы на получение визы можно будет подать в ВЦ Полоцка и Бобруйска», – рассказала Марина Зюликова.

Пока лишь известно, что прием документов на получение виз для некоторых категорий граждан возобновили.

«Здесь важно понимать, что ВЦ – это посредники, коммерческая структура, которая зарабатывает деньги на том, что принимает у нас документы и передает их в посольства. За это заявитель платит им так называемый сервисный сбор. Но мне сложно оценить, насколько жестко визовые центры (а именно VFS Global) согласовывают вопрос своего функционирования с посольствами в плане открытия филиалов. Ясно одно: если посольства прекратят прием и обработку документов, ВЦ не будут их принимать», – уточнила эксперт.

На данный момент в Беларуси 11 визовых центров Эстонии. Кажется, что это достаточно много. Однако не стоит забывать, что центры обрабатывают документы не только на визы Эстонии, но и на визы Швеции и Финляндии. А это объективно увеличивает нагрузку.

Изменятся ли цены на визы для белорусов

Белорусы пока получают шенген по упрощенному визовому режиму, то есть разрешение на въезд в большинство стран ЕС и Шенгена для нас стоит €35.

С сервисным сбором визовых центров все менее стабильно. Пока подняли стоимость своих услуг ВЦ Эстонии, но и по остальным есть вопросы.

«Как поведут себя другие визовые центры – неизвестно, но подорожание вероятно на фоне инфляции. К тому же, если какие-либо посольства решат ограничить выдачу разрешений, то возможностей получить визы у белорусов станет меньше, спрос же или останется прежним, или вырастет. Тогда поднятия цен на услуги визовых агентств (тех, кто помогает словить «окошки») ожидать все-таки стоит», – сказала Марина Зюликова.

По ее словам, каким именно будет это повышение, зависит от ситуации на рынке.

Что делать, если уже запланировал путешествие в Европу

Многие белорусы сейчас в растерянности: уехать за границу хочется, но страшно потерять деньги и получить отказ. Еще более страшно, что шенген аннулируют прямо на границе.

«Тут скажу сразу: мы внимательно следим по всем чатам для путешественников, держим связь с теми, кто у нас консультируется по вопросам получения виз и так далее… Белорусам просто так визы не аннулируют. Поверьте, в Беларуси сообщество туристов очень сильное. И если бы такое произошло, история бы разлетелась по сети за несколько часов. Прецедентов с аннулированием разрешений без причин не наблюдается. Ограничений на въезд в какие-либо страны Европы для белорусов, в отличие от россиян, тоже нет», – повторила Марина Зюликова.

Эксперт советует не бросать идею с путешествием из-за непростой ситуации вокруг виз: сейчас разрешения на въезд выдают и нужно пользоваться возможностью.

«Если боитесь потерять деньги, есть возможность бронирования с возвратом средств. Не получится подстраховаться только с билетами на лоукостеры и услугами посредников. Но при желании последнего можно избежать и сделать все самим», – отмечает она.

И призывает не расстраиваться при получении однократной визы под даты поездки. Сейчас главное – осуществить задуманное путешествие, а дальше нужно разбираться по ситуации.

Самое время планировать новогодний отдых

Если вы хотите встретить 2023-й где-нибудь за пределами Беларуси, сейчас самое время заниматься заказом билетов на самолет, бронированием жилья и так далее, отмечает наша собеседница.

«Советовать страны, куда подаваться на визы, не буду – это очень индивидуально и зависит от пожеланий, визовой истории и так далее. Но могу разрушить стереотип, что никто не дает визы белорусам. Из 26 стран, которые входят в Шенгенскую зону, туристические визы нам сейчас дают 15 государств. К этому можно добавить и пять стран ЕС (но не шенгена): Кипр, Болгария, Румыния, Хорватия и Ирландия. Неплохо, правда?», – внушает оптимизм Марина Зюликова.

Правда, чтобы в полночь 1 января поднять бокал шампанского не где-нибудь у Дворца Республики, а рядом с Колизеем, Эйфелевой башней или Брандербургскими воротами, придется немного постараться. И понервничать.

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