Что происходит на российской военной базе в Зябровке в сентябре 5 7.09.2022, 15:43

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Местные жители фиксирую передвижение как белорусских солдат, так и российских солдат.

Согласно обновленным космическим съемкам Sentinel Hub на аэродроме в Зябровке произошло перемещение ракетной техники. Также местные жители продолжают фиксировать передвижение как белорусских солдат, так и российских военных, пишет «Флагшток».

Данные радарной космической съемки сервиса Sentinel Hub показывают, что скопление массивной техники (вероятно, пусковых ракетных комплексов и радарных установок) на юго-западной части старого аэродрома исчезло. Вероятно, часть этой техники была перемещена в пределах летного поля, также нельзя исключить и ее перемещение вне аэродрома. Это не первое перемещение ракетного оружия в границах российской военной базы — в последние три месяца российские войска раз в 3–4 недели меняют дислокацию вооружений, примерно с такой же частотой происходят ракетные пуски с территории Гомельского района.

На космической фотосъемке Sentinel Hub также можно заметить следы жизнедеятельности военных: меняется положение отдельных единиц военной техники, на открытых участках старого аэродрома изменяется цвет травяного покрытия.

о информации телеграм-каналов, в районе Зябровки продолжают фиксироваться вылеты вертолета, а 1 и 3 сентября в гомельском аэропорту совершал посадку тяжелый транспортный самолет Ан-124 российских ВКС с номером RF-82041. Что доставлял этот самолет, неизвестно. Во время приземлений российских транспортных самолетов 8 и 9 июля 2022 фиксировалась доставка и перевозка ракет для ЗРК С-300/400.

На условиях анонимности жители Гомельского района рассказали, что происходит вокруг старого аэродрома.

«Каждый раз новую машину с «V» вижу, одна и та же на глаза еще не попадалась. Сегодня новый Урал, тягач без прицепа был. Все время по поселку ездит медслужба на УАЗе 2буханке2 без опознавательных знаков с солдатами с красным скотчем на рукавах, вероятно, солдаты ВС РБ».

«Был бронированный тягач с российской свастикой на борту. Тягач длинный четырехосный с мордой, похожей на «Хаймерс», прикол в том, что на нем установлен обычный деревянный кузов с тентом, в нем солдаты РФ в бейсболках с «V» на лбах».

Совокупность этой информации указывает, что аэродром продолжает использоваться военными, а возможность нанесения ракетного удара по Украине с территории Гомельского района сохраняется.

В последний раз с территории Гомельского района были нанесены ракетные удары по территории Украины 25 августа.

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