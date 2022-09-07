Задержан директор и экс-руководитель маркетинга минского магазина обуви «Сникерхед»2
- 7.09.2022, 16:32
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Владимира Стасевича арестовали после возвращения из Грузии.
В Минске задержали директора магазина обуви «Сникерхед» Сергея Коледу и экс-начальника отдела маркетинга Владимира Стасевича. Информацию об этом разместили 7 сентября приближенные к силовикам телеграм-каналы, пишет zerkalo.io.
По информации пропагандистских каналов, молодые люди задержаны по уголовному делу за «финансирование экстремистской деятельности». В «покаянном» видео они рассказали, что часть своей прибыли перечисляли в один из фондов помощи политзаключенным. При этом Владимира Стасевича записывали с повязанным на шею бело-красно-белым флагом.
Сообщается, что Стасевич уезжал из Беларуси и некоторое время жил в Грузии. Его задержали после возвращения на родину.