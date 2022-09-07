Санкции в действии: белорусские банки будут доставать чипы из неиспользованных карт 7.09.2022, 16:52

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Финансовые учреждения столкнулись с дефицитом комплектующих.

Белорусский «Сбербанк» решил применить в Беларуси опыт России: из карт, которые были выпущены, но оказались не востребованы клиентами, будут доставать чипы, удалять с них персональную информацию и вставлять их в новый «пластик», пишет OL.

Как рассказал председатель правления «Сбербанка» Игорь Меркулов, таких заготовок с чипами у банка как минимум 200 тыс.

В «Сбербанке» чипы из старых карт собираются внедрять в новые карты платежной системы «БЕЛКАРТ/МИР».

Ранее российский СБЕР сообщил, что намерен доставать чипы из неиспользованных карт, чтобы решить проблему с дефицитом комплектующих для карт.

Напомним, из-за санкций и проблем с поставками банки столкнулись с дефицитом заготовок для выпуска новых карт и активно продлевают срок действия уже выпущенных.

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