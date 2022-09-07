На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникой 7.09.2022, 16:56

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Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой, сообщил спикер оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления противника, подчеркнул он в сводке, опубликованной в Facebook ОК «Пивдень».

«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы», - сообщил Назаров.

Подтвержденные потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты, добавил он.

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