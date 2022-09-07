На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникой
- 7.09.2022, 16:56
- 3,160
Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.
В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой, сообщил спикер оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления противника, подчеркнул он в сводке, опубликованной в Facebook ОК «Пивдень».
«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы», - сообщил Назаров.
Подтвержденные потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты, добавил он.