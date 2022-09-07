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Украинские морпехи уничтожили самоходную гаубицу «Мста-С»

  • 7.09.2022, 20:12
  • 2,356
Украинские морпехи уничтожили самоходную гаубицу «Мста-С»

Видеофакт.

Бойцы ВМС нанесли артиллерийские удары по оккупантам на Донецком и Херсонском направлениях.

Об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

«Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С». Окончательные потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

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