Украинские морпехи уничтожили самоходную гаубицу «Мста-С» 7.09.2022, 20:12

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Видеофакт.

Бойцы ВМС нанесли артиллерийские удары по оккупантам на Донецком и Херсонском направлениях.

Об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

«Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С». Окончательные потери врага уточняются», — говорится в сообщении.