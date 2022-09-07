Представительство ЕС в Беларуси о задержании Шульц: Вопиющее нарушение дипломатического статуса 7.09.2022, 21:41

Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах Беларуси.

Представительство Евросоюза в Беларуси прокомментировало задержание силовиками временного поверенного в делах ЕС в нашей стране Эвелины Шульц.

«Вчера в результате недопустимого и вопиющего нарушения дипломатического статуса временный поверенный в делах представительства Европейского Союза в Минске вновь была задержана белорусской милицией более чем на 2 часа, — отмечает Представительство ЕС. — Это незаконное задержание дипломата является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая гарантирует личную неприкосновенность дипломатов, и ставит под вопрос безопасность дипломатов в Беларуси».

Задержание произошло, когда Шульц «выходила из помещения суда после публичного оглашения приговора по итогам закрытого судебного процесса, согласно которому десять политзаключенных были осуждены на необоснованно длительные и жестокие сроки заключения».

«Такое незаконное задержание дипломатического персонала ЕС происходит уже второй раз, — подчеркивает Представительство ЕС. — Европейская служба внешних действий уже вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе для объяснения этого серьезного инцидента».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».