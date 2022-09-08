ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и несколько установок C-400
- 8.09.2022, 7:33
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Украинская авиация нанесла мощные удары по позициям врага.
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
В результате слаженной работе ВСУ российская армия потеряла на юге:
5 танков;
3 реактивные системы залпового огня «Град»;
15 единиц авто-бронетехники;
10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
1 тяжелый миномет;
2 пусковые установки С-400;
1 радиолокатор наведения к С-300;
2 состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.
В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет «Калибр».
Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.