ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и несколько установок C-400 8.09.2022, 7:33

4,098

Украинская авиация нанесла мощные удары по позициям врага.

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В результате слаженной работе ВСУ российская армия потеряла на юге:

5 танков;

3 реактивные системы залпового огня «Град»;

15 единиц авто-бронетехники;

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;

1 тяжелый миномет;

2 пусковые установки С-400;

1 радиолокатор наведения к С-300;

2 состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет «Калибр».

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».