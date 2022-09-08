Под Геническом взорвали двигавшийся из Крыма российский военный поезд 2 8.09.2022, 11:44

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иллюстрационное фото

Эшелон подорвали на станции Новоалексеевка.

Недалеко от админграницы Херсонской области и Крыма внезапно взорвался российский эшелон, двигавшийся с полуострова к материковому югу Украины.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на местные источники.

«Представители Движения сопротивления «Юг» сообщают: по предварительным данным, вблизи Новоалексеевки Генического района Херсонщины у врагов что-то взорвалось. Партизаны напоминают: не надо возить по железной дороге оккупационный хлам. Информация уточняется», – говорится в сообщении чиновника.

Заметим, железнодорожная станция Новоалексеевка находится глубоко в тылу оккупантов, ближайшее расстояние до актуальной линии фронта на Херсонщине составляет более 150 км.

В херсонских телеграмм-каналах также передают подробности инцидента. В частности, сообщается, что взрыв прогремел в четверг, 8 сентября около 8 часов утра на железнодорожном узле возле станции Новоалексеевка.

Предварительно, возле вокзала зафиксирован «прилет» в поезд, который двигался со стороны оккупированного Крыма. Все дороги в пгт Новоалексеевка перекрыты российскими военными.

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