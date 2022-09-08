Что случится с человеком, если он попадет в черную дыру: мнение ученых 3 8.09.2022, 12:38

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Черные дыры очень сложно обнаружить, и они до сих пор остаются загадочными объектами.

Черные дыры – это очень плотные объекты, которые имеют очень сильную гравитацию, так что даже свет не может покинуть их пределы. Долгое время черные дыры оставались настоящей загадкой для ученых и только в последние годы они начинают понимать, что они из себя представляют и какие законы физики там действуют. Но что может произойти с человеком, если он попадет внутрь черной дыры? На этот вопрос для издания Newsweek (перевод - focus.ua) отвечает астрофизик Бекки Сметерст.

По словам Сметерст, черные дыры не являются ни черными, ни дырами. Эти объекты больше похожи на плотное скопление материи, и они не являются воротами, которые куда-то ведут.

- Нельзя сказать, что эти объекты черные, ведь они являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Но излучение исходит не от самой дыры, а от области, которая ее окружает. Вещество, которое притягивает черная дыра набирает огромную скорость во время движения вокруг этого объекта в так называемом аккреционном диске. И именно это вещество нагревается и начинает светится в оптическом диапазоне, рентгеновском и ультрафиолетовом. Также от этого вещества исходит радиоизлучение, — говорит Сметерст.

У черных дыр имеется горизонт событий, который является точкой невозврата для всей материи. Как только вещество преодолеет эту точку, то оно уже никуда не выйдет. За горизонтом событий находится сингулярность, непостижимая единственная точка, где находится огромная масса черной дыры.

- Если человек каким-то образом попадет в черную дыру, то с телом произойдет процесс спагеттификации. Это значит, что тело будет растягиваться, как спагетти по мере того, как человек будет перемещаться все ближе и ближе к черной дыре. Это довольно болезненная картина, — говорит Сметерст.

По словам ученой, то что будет испытывать и наблюдать человек, который прошел горизонт событий, будет сильно отличаться от того, что увидит сторонний наблюдатель, который находится на безопасном расстоянии от черной дыры.

- Приближаясь к горизонту событий, вы бы увидели, как черная дыра становится все больше и больше. Черные дыры искривляют свет странным образом из-за чего они кажутся больше, чем есть на самом деле, — говорит Сметерст.

По словам астрофизика, точно сказать, что увидит человек за горизонтом событий пока невозможно. Может это будет невероятно яркий свет или же полная тьма, а может быть это будет совсем другая форма материи.

- Мне кажется, что человек навсегда застынет в пространстве и времени, — говорит Сметерст.

Но промежуток времени между тем, как человек пересечет горизонт событий и началом спагеттификации может быть не таким и коротким, как кажется. В зависимости от размера черной дыры расстояние между горизонтом событий и сингулярностью может быть огромным.

- Например, самая большая черная дыра, TON 618, которая в 66 млрд раз больше по массе от Солнца, имеет примерный диаметр, который превышает в 40 раз расстояние от Солнца до Нептуна, то есть примерно 180 млрд км, — говорит Сметерст.

По словам ученой, возможно внутри черной дыры человек сможет прожить всю свою жизнь.

- Интересно было бы узнать, как изменится представление человека о времени внутри черной дыры. Как только вы пройдете горизонт событий, любое направление в пространстве также станет будущим. Прошлого нет, потому что вы никогда не сможете выбраться, — говорит Сметерст.

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