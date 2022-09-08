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В Генштабе Украины рассказали, почему потери оккупантов увеличились в разы

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  • 8.09.2022, 17:55
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В Генштабе Украины рассказали, почему потери оккупантов увеличились в разы

Сейчас армия РФ теряет около 500−600 человек в день.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов прокомментировал увеличение потерь российских оккупантов в ежедневных сводках, сообщает НВ.

Во время брифинга в четверг, 8 сентября, у Громова спросили, с чем связано увеличение ежедневных потерь врага с около 150−200 до 500−600 человек.

«С чем это связано? У нас улучшилась система учета или какие-то другие причины?» — спросила журналистка.

«Это какие-то другие причины», — ответил представитель Генштаба.

Отвечая на другой вопрос, Громов рассказал, что защитникам Украины помогают украинцы, которые передают данные о размещении российских войск на временно захваченных территориях.

«Украинцы, независимо от того, где они находятся — в оккупированном Крыму или на территории оккупированной Херсонской, Запорожской области, Донецкой, Луганской и других областей — сознательные граждане оказывают действенную помощь нашим ВС. Это не будет тайной, если я скажу, что благодаря им у нас есть определенные данные по размещению российских оккупационных войск. Благодаря им мы можем корректировать в сторону увеличения цифры [потерь страны-агрессора РФ], о которых мы только что говорили», — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 51250 своих военных, 2112 танка, 159 средств ПВО, 239 самолетов, 210 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.

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