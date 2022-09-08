Boeing отказался от российского алюминия 4 8.09.2022, 19:51

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Российские производители металлов продолжают терять крупных западных клиентов.

Американская корпорация Boeing, выпускающая авиационную и космическую технику вскоре после начала войны перестала покупать российский алюминий. Представитель компании сообщил эту информацию Reuters.

Компания быстро отреагировала на вооруженное вторжение в Украину – закрыла офисы в России, перестала покупать у нее титан, а также поставлять детали и обеспечивать ремонт самолетов (последнее было быстро запрещено западными санкциями).

От переориентации на других поставщиков выиграли, в частности, США. «Мы закупаем алюминий в разных странах мира, включая США», – сообщил представитель Boeing, не вдаваясь в подробности.

Алюминий – второй металл, который Boeing перестала приобретать в России. Об отказе работать с поставщиком титана «ВСМПО-Ависма», который обеспечивал около трети потребности Boeing в этом металле, американская компания сообщила вскоре после начала войны.

До войны Россия была крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая. На «Русал» приходилось около 6% мирового выпуска этого металла.

Хотя алюминий не подпал под санкции, «Русал» начинает терять клиентов. Недавно Novelis, европейское подразделение индийской компании Hindalco Industries, провела первый закупочный тендер с поставками в 2023 г. и в его условиях указала, что не будет принимать алюминий российского происхождения. До войны в Европу поставлялось 40% российского алюминия.

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