Из-за наступления ВСУ оккупационные «власти» в панике бежали из Купянска

Из-за наступления ВСУ оккупационные «власти» в панике бежали из Купянска8
- 9.09.2022, 12:41
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Коллаборанты объявили Волчанск «столицей».
Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск «столицей» оккупированных территорий области. Об этом заявил местный коллаборационист Евгений Евтушенко, сообщают в украинском Telegram-канале «Волчанский район».
Из Купянска бежало и оккупационное «правительство».
«На фоне всех событий и эвакуации правительства из г. Купянска областной центр переносится в г. Волчанск. Подкрепление уже прибыло, поэтому во имя предотвращения жертв среди населения мы объявляем обязательную эвакуацию из города», - сказал коллаборант.
РосСМИ также подтверждают, что украинские защитники подошли близко к Купянску, а оккупационная «власть» даже не заявила о потере Балаклеи.