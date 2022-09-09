Из-за наступления ВСУ оккупационные «власти» в панике бежали из Купянска 8 9.09.2022, 12:41

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Коллаборанты объявили Волчанск «столицей».

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск «столицей» оккупированных территорий области. Об этом заявил местный коллаборационист Евгений Евтушенко, сообщают в украинском Telegram-канале «Волчанский район».

Из Купянска бежало и оккупационное «правительство».

«На фоне всех событий и эвакуации правительства из г. Купянска областной центр переносится в г. Волчанск. Подкрепление уже прибыло, поэтому во имя предотвращения жертв среди населения мы объявляем обязательную эвакуацию из города», - сказал коллаборант.

РосСМИ также подтверждают, что украинские защитники подошли близко к Купянску, а оккупационная «власть» даже не заявила о потере Балаклеи.

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