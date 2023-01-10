Первая европейская страна запустила механизм изъятия российских активов

Первая европейская страна запустила механизм изъятия российских активов4
- 10.01.2023, 8:09
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Арестованные активы могут быть переданы Украине.
Эстония является первой страной Евросоюза, запустившей механизм изъятия арестованных российских активов. В конце декабря эстонское правительство поручило министерствам подготовить план. Об этом сообщает Bloomberg.
Официальный Таллинн намерен опубликовать план до того, как Европейская комиссия примет решение о том, как распорядиться €300 млрд активов российского Центробанка, замороженным Евросоюзом, а также имуществом подсанкционных россиян.
Напомним, Эстония заморозила российские активы на сумму почти на €20 млн. Эстонское правительство выступает за передачу их Украине.