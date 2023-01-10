СМИ: Генерал Лапин, прозевавший контрудар ВСУ, возглавил штаб Сухопутных войск ВС РФ 7 10.01.2023, 11:18

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Александр Лапин

Его активно критиковал Кадыров.

Генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Об этом РБК рассказал источник в Минобороны РФ. Информацию подтверждают и другие российские СМИ.

До конца октября 2022 года Лапин занимал пост командующего группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область. В ноябре стало известно, что временно исполняющим обязанности командующего ЦВО назначили генерала Александра Линькова.

Генерал Лапин подвергался критике со стороны более радикального крыла российских «ястребов». Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, обвинял его в сдаче Лимана, в прорыве ВСУ на одном из участков фронта и называл «бездарем».

Подобные вещи говорил и глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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